Bekiffte Mieterin feuerte auf Postempfangsbox

Eine mit Cannabis voll zugedröhnte 29-Jährige hantierte mit einer Schusswaffe, feuerte auf eine Postempfangsbox und leistete - vor allem verbal - heftigen Widerstand.

Wien. Am Donnerstag gegen 22:45 Uhr wurde die Wiener Polizei sowie die Sondereinheit WEGA zu einem Haus in der Neilreichgasse in Favoriten gerufen. Dort soll eine Frau im Eingangsbereich eines Innenhofes mit einer augenscheinlichen Schusswaffe hantiert und einen Schuss in Richtung einer Postempfangsbox abgegeben haben.

Auf Grund des vorliegenden Videomaterials - ein Zeuge hatte mit dem Handy mitgefilmt - konnte eine 29-jährige Frau im Bereich des Rudolfshügelparks angetroffen und wiedererkannt werden. Im Zuge einer Personsdurchsuchung wurde bei der Frau Suchtmittel (vermutlich Cannabis) vorgefunden und sichergestellt. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, verhielt sich die wohl auch schwer bekiffte Frau zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten und beschimpfte lauthals drauflos, bis sie schließlich vorläufig festgenommen wurde. Die Schusswaffe konnte nicht vorgefunden werden.

Die 29-Jährige wurde mehrfach angezeigt. Unter anderem wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie nach den Bestimmungen des Waffen- sowie des Suchtmittelgesetzes. Gegen sie wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weitere Erhebungen laufen.