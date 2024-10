Betrunkener Autolenker (23) crashte in Motorrad

Der Motorradlenker parkte gerade aus, als er von dem Auto erwischt wurde.

Ein heftiger Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Jedleseer Straße in Floridsdorf. Dort wollte ein 79-jähriger Motorradfahrer gerade von seinem Parkplatz auf die Straße nach links in den Fließverkehr einbiegen, als er von einem Auto erwischt wurde.

© LPD Wien ×

Autofahrer hatte 1 Promille

Der Zweiradlenker stürzte und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Berufsrettung brachte den Pensionisten in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bei dem jungen Autofahrer (23) eine Alkoholisierung von rund 1 Promille festgestellt. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Weitere Erhebungen durch das Verkehrsunfallkommando sind im Gange.