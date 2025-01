Wiener Wohnen, Europas größte kommunale Hausverwaltung, startet eine umfassende Recruiting-Kampagne, um neue Talente auf den Wiener Gemeindebau als Arbeitgeber aufmerksam zu machen.

Im Zuge eines Sanierungsprogramms in Höhe von einer Milliarde Euro sucht Wiener Wohnen verstärkt nach Fachkräften – von Architekten über IT-Entwicklern bis hin zu Nachhaltigkeitsmanagern wird alles gesucht. Ziel ist es, den Wiener Gemeindebau fit für die Zukunft zu machen und einen wichtigen Beitrag zu bestehenden Klimazielen zu leisten. Unter dem Slogan "Bist du die Zukunft des Gemeindebaus?" wird das Erbe des sozialen Wohnbaus mit einem modernen, zukunftsorientierten Ansatz verknüpft. So möchte man die Talente von morgen direkt erreichen.

Im Wandel der Zeit

Die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Springer & Jakoby entwickelt wurde, rückt echte Wiener-Wohnen-Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Sie treten als Role Models auf und werden mit KI-generierten Darstellungen früherer Gemeindebau-Pioniere gezeigt, die an den sozialen Errungenschaften der letzten 100 Jahre mitgewirkt haben. Herzstück der multimedialen Kampagne ist ein Radiospot der Wolfgang-Ambros-Hymne "Die Blume aus dem Gemeindebau" - neu interpretiert. Er ist seit dem 17. Jänner bereits zu hören.

Aktiv statt nur dabei

"Die Kampagne unterstreicht, dass die Arbeit bei Wiener Wohnen mehr als nur ein Job ist: Hier gestalten Mitarbeitende aktiv das Stadtbild, prägen den sozialen Zusammenhalt und tragen zur Klimaneutralität Wiens bei. Unsere Aufgabe ist genial und sozial - und das möchten wir mit dieser Kampagne vermitteln", erklärte Karin Ramser, Direktorin von Wiener Wohnen.