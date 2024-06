Blutiger Streit: Passanten entdeckten niedergestochenes Opfer (22) auf der Straße

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen dürfte in der Brunnengasse in Ottakring komplett ausgeartet sein.

Ein 22-Jährige wurde in der Brunnengasse in Ottakring in der Nacht auf Samstag schwer verletzt aufgefunden. Bei dem Syrer wurden mehrere Stichwunden im Bereich des Rückens festgestellt.

Die Berufsrettung musste den jungen Mann notfallmedizinisch versorgen und ins Spital bringen. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt, Lebensgefahr bestand aber keine. Eine Vernehmung konnte vorerst auch nicht durchgeführt werden. Auch die Aussagen möglicher Zeugen stehen noch aus.

Tatwaffe in der Nähe gefunden

Die Tatwaffe, ein 31 cm langes Messer, konnte in unmittelbarer Nähe sichergestellt werden. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen im Bereich des Yppenplatz handeln. Weitere Ermittlungen in dem Fall laufen.