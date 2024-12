× Brand: Caritas-Wohnheim evakuiert

Mehrere Autos brannten in der Tiefgarage über dem Caritas-Wohnheim "Haus Noah" in Wien-Donaustadt. Die Betreuungseinrichtung musste großteils evakuiert werden.

Wien. Am Sonntagabend um etwa 18 Uhr fing ein Pkw in der Tiefgarage über dem Caritas-Wohnheim "Haus Noah" in der Heustadelgasse (Wien-Donaustadt) Feuer. Der Brand breitete sich auf zwei weitere Fahrzeuge aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten große Teile der Betreuungseinrichtung evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Die Feuerwehr rückte mit 20 Fahrzeugen und mehr als 70 Einsatzkräften aus. Der Brand wurde mithilfe mehrerer Löschleitungen unter Atemschutz rasch gelöscht.