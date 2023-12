Das sind die Opfer des Obdachlosen-Mörders

Ein 17-Jähriger hat die Tötung von zwei Obdachlosen diesen Sommer in Wien gestanden

In Wien gab es im Sommer drei brutale Angriffe auf Obdachlose, die in zwei Fällen mit dem Tod der Opfer endeten.

Am 12. Juli war ein gebürtiger Ungar (56), der erst aufgrund seiner Tattoos identifiziert werden konnte, erstochen auf einer Parkbank am Handelskai an der Donau in der Brigittenau aufgefunden worden. In der Leopoldstadt im Bereich der Venediger Au wurde mehr als eine Woche später eine nicht sesshafte Frau (51) durch Stiche und Schnitte schwerstens verletzt.

Alle Opfer wurden im Schlaf vom Serien-Täter überrascht. © Getty Images ×

Absperrung am ersten Tatort an der Donau in der Brigittenau. © Viyana Manset Haber ×

Zuletzt kam es in der Nacht auf den 9. August zu einer Messerattacke in Wien-Josefstadt, wobei der 55-Jährige seinen Verletzungen erlag - der Täter schlitzte ihm mit einem Messer den Hals auf, das Opfer wurde leider bereits hirntot in Spital gebracht, wo es auf der Intensivstation verstarb.