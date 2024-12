Enthauptete Leiche in Keller: Etliche Hinweise eingelangt

Nach der Veröffentlichung der Lichtbilder gingen etliche Hinweise bei der Polizei ein.

Wien. Der Fall rund um eine enthauptete Männerleiche in einem Zinshaus in der Bräuhausgasse in Margareten kommt langsam ins Rollen. Der Tote soll bereits vor 25 Jahren im Keller verscharrt worden sein. Gefunden wurde er allerdings erst im April bei Sanierungsarbeiten. Am Körper des Mannes wurden im Zuge der Spurenauswertung Stich- und Schnittverletzungen an Armen und Händen aus einem möglichen Abwehrkampf festgestellt.

Zwar blieb das Gebiss des ungefähr 30 Jahre alten, 170 cm großen, schlanken Mannes gut erhalten, trotzdem konnte er bisher nicht identifiziert werden. Die Polizei veröffentlichte deshalb Fotos der Kleidung des Mannes: einen beigen Jogging-Anzug rotem Kragen und roter Hose mit der Aufschrift "Vox Maris", die laut oe24-Recherche einem gleichnamigen Hotel in der Türkei zugeordnet werden könnte.

Aufgrund der veröffentlichten Bilder der Kleidung gingen mittlerweile etliche Hinweise bei der Polizei ein. "Jeder davon wird durch die Beamten des Landeskriminalamtes Wien überprüft", so ein Sprecher.

Wie der Mann genau getötet wurde, wollen die Kriminalisten auch weiterhin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht beantworten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zu den bisher bekannten Fakten passen. Auch Personen, denen sich der oder die Täter möglicherweise anvertraut haben könnten, werden gebeten sich zu melden. Sachdienliche Informationen werden (auch anonym) direkt beim Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 erbeten und in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.