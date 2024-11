Familienstreit? Unbekannter attackierte Vater und Sohn mit Messer

Der Sohn reinigte gerade vor dem Einfamilienhaus sein Auto.

Wilde Szenen ereigneten sich am Samstagnachmittag in Liesing bei einem Einfamilienhaus. Dort war gerade ein 20-jähriger Österreicher dabei, sein Auto in der Einfahrt zu waschen, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Ein Streit entfachte, woraufhin auch der Vater (51), der gerade in der Garage war, dazukam.

Mit Auto geflüchtet

Der Angreifer zückte ein Messer und verletzte sowohl den Sohn am rechten Unterarm als auch den 51-Jährigen. Beide Opfer mussten von der Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und ins Spital gebracht werden. Der Täter hatte sich mit einem Auto aus dem Staub gemacht. Eine Sofortfahndung verlief vorerst negativ.

Laut ersten Informationen könnte es bei der Auseinandersetzung um einen Familienstreit und Geld gegangen sein. Derzeit wird aufgrund des Verdachts der versuchten absichtlichen schweren Körperverletzung und der schweren Erpressung ermittelt.