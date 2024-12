Finne (39) ging mit Gasdruckpistole auf Wiener Christkindlmarkt

Ein stark betrunkener 39-Jähriger ist am Freitag kurz nach 20.00 Uhr mit einer Gasdruckpistole am Christkindlmarkt in Wien-Simmering von der Polizei gestellt worden.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, soll der Mann laut Zeugen wiederholt seine Jacke geöffnet haben, um die Waffe absichtlich zur Schau zu stellen, eine tatsächliche Bedrohung habe jedoch nicht stattgefunden. Jetzt werden auch unsere Weihnachtsmärkte verbarrikadiert Ein Marktstandbetreiber des Christkindlmarktes am Enkplatz alarmierte die Wiener Polizei und meldete, dass sich dort eine männliche Person mit einer Schusswaffe aufhalte. Eine bereits im Marktbereich patrouillierende Polizeifußstreife eilte umgehend zum Ort des berichteten Vorfalls und identifizierte die Person aufgrund der Beschreibung und zahlreicher Hinweisgeber. Bei der Durchsuchung der Person wurde unter der Jacke dann ein Brustholster mit einer Gasdruckpistole samt geladenem Magazin in Form von Stahlkugeln gefunden. Gegen den stark alkoholisierten Finnen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt und eine Anzeige wegen Störung der öffentlichen Ordnung erstattet. Die Gasdruckpistole wurde durch die Polizei sichergestellt.