Frau bei Handtaschen-Raub mit spitzem Gegenstand verletzt

Eine 48-Jährige ist am Freitagabend bei einem Handtaschenraub in Wien-Leopoldstadt mit einem spitzen Gegenstand am Arm verletzt worden.

Die Frau erlitt eine Schnittwunde und wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung in ein Spital gebracht, teilte die Polizei mit. Der Täter hatte sich mit einem E-Roller genähert und die Passantin mit den Worten "Tasche her, oder ich bring dich um" bedroht. Die Frau wehrte sich nicht und wurde dennoch verletzt. Der Räuber flüchtete. Tatort war gegen 19.20 Uhr die Novaragasse. Der Rollerfahrer flüchtete auf seinem Gefährt mit der Tasche in Richtung Pillersdorfgasse. Er soll einen schwarzen Parker und eine schwarze Hose getragen haben. Zeugen eilten der 48-Jährigen zu Hilfe und verständigten den Notruf. Eine Fahndung verlief negativ. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, übernahm die Ermittlungen. Weitere mögliche Zeugen können sich dorthin oder an jede Polizeiinspektion wenden, betonte Polizeisprecherin Julia Schick.