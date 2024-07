69-jähriger Mann vergaß Tasche mit der Waffe beim Einladen ins Auto

Ein 69-Jähriger hat am Mittwoch eine Sporttasche mit einer Pistole samt Schalldämpfer und mehreren Magazinen an Munition in der Wallrißstraße in Wien-Währing vergessen. Angehörige einer Rettungsorganisation fiel die nicht gänzlich verschlossene Tasche auf und sie verständigten die Polizei. Da die Waffe korrekt auf ihren Besitzer gemeldet war, konnte dieser umgehend ermittelt werden. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, wie die Polizei berichtete.

Der Mann gab bei seiner Befragung an, die Tasche beim Beladen seines Pkw auf der Straße vergessen zu haben. Dem 69-Jährigen wurde seine Waffenbesitzkarte abgenommen, die Waffe samt Munition und Schalldämpfer sichergestellt. Da er die Waffe im halbgeladenen Zustand geführt haben soll und keine Berechtigung zum Besitz eines Schalldämpfers vorweisen konnte, wurde der Mann wegen des Verdachts von Übertretungen des Waffengesetzes angezeigt.