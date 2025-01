Grüner denn je: Kunst Haus Wien präsentiert Jahresprogramm

Ende Februar 2024 öffnete das Kunst Haus Wien wieder seine Pforten. Nach den langwierigen Bauarbeiten wird 2025 der Fokus auf Ökologie, Mensch und Natur liegen.

Nach einer umfangreichen Generalsanierung startet das Kunst Haus Wien in sein erstes vollständiges Ausstellungsjahr und setzt mit dem Jahresprogramm "Grüner denn je!" ein eindeutiges Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.

"Die alarmierenden Ankündigungen auf nationaler wie globaler Ebene, die Klimaschutzmaßnahmen drastisch zurückzufahren, bestärken das Kunst Haus Wien in seiner Positionierung", sagte Chefin Gerlinde Riedl im ORF. Die künstlerische Leitung bleibt entschlossen, das Haus als Zentrum für zeitgenössische Kunst und Ökologie sowie als Österreichs einziges Hundertwasser-Museum weiter auszubauen.

Kunst trifft Umweltbewusstsein

Den Auftakt zum neuen Programm bildet die Ausstellung "Antimatter Factory", die am 27. Februar startet. Die aus Israel stammende Künstlerin Mika Rottenberg beleuchtet in ihren Filmen, Installationen und Skulpturen die Ausbeutung von Natur und Mensch im Kapitalismus.

Ein weiteres Highlight folgt am 10. September, wenn der deutsche Künstler Julius von Bismarck mit seiner Ausstellung "Look What You Made Me Do" das Wiener Publikum beeindrucken wird. Sie ist eine Mischung aus Bildkunst und technischen Experimenten, die sich mit dem Verhältnis von Mensch und Umwelt beschäftigt.

Aktiv in der "Garage"

Neben klassischen Ausstellungen lädt das Kunst Haus Wien in seinem experimentellen Bereich mit dem Namen "Garage" zur aktiven Teilnahme der Besucher ein. Hier stehen vor allem prozessorientierte Werke im Fokus:

"Plastic Matters" erforscht innovative Wege der Plastik-Wiederverwendung abseits industrieller Prozesse.

"Grüne Wäsche Wien" rückt das Thema Greenwashing in den Mittelpunkt und hinterfragt vermeintlich nachhaltige Praktiken.

"Fuzzy Earth" beleuchtet die oft zerstörerischen Auswirkungen des Phosphorabbaus.

Vorbereitung auf die zweite Klima-Biennale

Neben den Ausstellungen richtet sich der Blick bereits auf die zweite Klima-Biennale, die von 9. April bis 10. Mai 2026 stattfinden wird - dieses Mal unter der alleinigen Leitung von Sithara Pathirana.

Die Wiedereröffnung im Februar 2024 war übrigens ein voller Erfolg: Stolze 127.502 Besucher strömten in den darauffolgenden Monaten in die Ausstellungen und Workshops.