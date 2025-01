Ist das die dümmste Bus-Haltestelle in Wien?

Ein ÖVP-Politiker sieht in dieser Bushaltestelle eine "nächste Eskalation" der "sozialdemokratischen Verkehrsplanung" in Wien.

Wien. Manfred Juraczka, dritter Präsident des Wiener Landtags (ÖVP), teilt mit einem Tweet gegen die SPÖ-Verkehrsplanung der Stadt aus. "Nachdem es bekanntlich nicht sein darf, dass sich Menschen in Autos fortbewegen und große Teile der Krottenbachstraße in Wien-Döbling einem Fahrradstreifen weichen mussten, nun die nächste Eskalation", schreibt er auf X und postet das Foto einer 35A Haltestelle, vor der Fahrradabstellanlagen stehen. Beim Aussteigen müssten die Fahrgäste an den Anlagen vorbei gehen.

Zur Abwechslung hier ein Meisterstück sozialdemokratischer Verkehrsplanung: Nachdem es bekanntlich nicht sein darf, dass sich Menschen in Autos fortbewegen und große Teile der Krottenbachstraße in Wien-Döbling einem Fahrradstreifen weichen mussten, nun die nächste Eskalation.… pic.twitter.com/wTwLKeK6hc — Manfred Juraczka (@JuraczkaM) January 8, 2025

Juraczka fügt hinzu: "Nachdem der Fahrradstreifen kaum befahren wird, wurden nun Fahrradabstellanlagen errichtet, und zwar genau so, dass die Fahrgäste des 35A auch ihre Freude daran haben." Er fügt spöttisch hinzu: "Gut gemacht, SP Wien."

Wenn dann noch Fahrräder vor der Station in den Abstellanlagen stehen würden, was macht man dann als Fahrgast, gibt ein User zu bedenken. Ein anderer widerspricht: "Der Bus kann zwei Meter weiter fahren."

Andere User berichten von ähnlichen Fällen: "Die Wiedner ist auch nicht viel besser. Um vor der Paulanerkirche zur Straßenbahn zu gelangen, muss man erst den Fahrradweg überqueren. Wirklich toll für jeden, der die Straßenbahn nützen will..." In einem weiteren Kommentar heißt es: "Derartige Verrücktheiten gibt's in Wien überall, wenn ich anfange zu erzählen, was z.B. in 1070 so abgeht, bin ich in 5 Wochen noch damit beschäftigt."