Kult-Gastro-Franchise "Coffee Lab" startet jetzt auch in Wien!

Coffee Lab eröffnet in Wien: Das berühmte Pistazien-Croissant und der beliebte Kaffee aus Griechenland kommen nach Österreich

Wien freut sich auf eine köstliche Neuheit! Coffee Lab, bekannt für sein außergewöhnliches Frühstück und das legendäre Pistazien-Croissant aus Griechenland, eröffnet am Mittwoch, den 27. November 2024, offiziell in der Bäckerstraße 3, 1010 Wien. Die neue Filiale liegt direkt gegenüber dem berühmten Figlmüller und markiert den Start des 148. Geschäfts von "Coffee Lab" weltweit. Das Pistazien-Croissant, gefüllt mit samtiger Pistazienpraline, ist ein Highlight der Marke und verspricht, auch die Herzen der Wiener Feinschmecker zu erobern. „Für alle Griechenland-Fans in Wien ist dies ein Tag, den man nicht verpassen sollte“, heißt es vom Coffee Lab-Team. Das neue Lokal wird täglich von 9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet sein.

Über Coffee Lab

Coffee Lab zählt zu den größten Kaffeehaus-Restaurant-Ketten Griechenlands. Mit 142 Standorten in Europa und Afrika sowie 5 weiteren in England hat die Marke weltweit Erfolg. Kaffeeliebhaber schätzen Coffee Lab nicht nur für das Frühstücksangebot, sondern auch für die Möglichkeit, handverlesene Kaffeebohnen aus Kenia, Guatemala, Äthiopien und Brasilien zu kaufen. Die Kaffeeproduktion erfolgt in der hochmodernen Rösterei von Coffee Lab in Moschato, Griechenland. Ein besonderes Verfahren hebt Coffee Lab von der Konkurrenz ab: Etwa 10 Tage nach der Röstung wird der Kaffee bei -18 Grad Celsius eingefroren, um das Aroma im perfekten Zustand zu konservieren. In gefrorenem Zustand gemahlen, bewahrt der Kaffee eine ausbalancierte Säure und vollen Geschmack. Dieses Verfahren stoppt den Alterungsprozess und stellt sicher, dass jede Tasse Kaffee den höchsten Ansprüchen genügt.

Ein Kaffee mit Geschichte und Qualität

Die Kaffeebohnen von Coffee Lab stammen aus renommierten Anbaugebieten. Besonders bemerkenswert ist die Los Pirineos-Farm in El Salvador. Diese einzigartige Plantage liegt auf einem Vulkan mit einem Mikroklima, das es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Seit 1880 ist die Farm im Besitz der Familie Baraona. Der frühere Besitzer Gilberto Baraona, eine Ikone der Kaffeeindustrie, war 15-facher Gewinner des Cup of Excellence. Heute führen seine Kinder, Diego und Fabiona, das Erbe ihres Vaters fort, indem sie kompromisslos auf Qualität setzen. Ein Beispiel für diese Exzellenz ist der Red Bourbon, der auf Santa Rosa, einem speziellen Abschnitt der Farm, angebaut wird. Dank der kühlen Nächte und der sorgfältigen Verarbeitung über 20 Tage auf Hochbeeten entwickelt der Kaffee ein besonders komplexes und ausdrucksstarkes Aroma.

Coffee Lab Wien bietet Wienerinnen und Wienern nun die Möglichkeit, dieses unvergleichliche Kaffee-Erlebnis selbst zu entdecken. Besuchen Sie die neue Filiale ab dem 27. November und probieren Siedas berühmte Pistazien-Croissant – es könnte Ihre neue Frühstücksliebe werden!