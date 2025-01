Radoffensive Liesing - Lückenschluss bei Liesingbachradweg

Für 2025 sind ein knapp 550 m langer Zwei-Richtungs-Radweg sowie zusätzliche Begrünungen entlang der Brunnerstraße und Meisgeyergasse geplant.

Im Rahmen der großen Radwegoffensive der Stadt Wien wird der Ausbau in Liesing fortgesetzt. Noch dieses Jahr wird eine Lücke im Liesingbachradweg geschlossen. Von der Riegermühle/Breitenfurter Straße entsteht entlang der Brunner Straße und Meisgeyergasse ein etwa 550 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg über den Atzgersdorfer Platz. Dieser schließt an die bestehende Verbindung in der Meisgeyergasse an und verbindet beide Teile des Liesingbachradwegs. Der Abschnitt wird im nächsten Mobilitätsausschuss besprochen.

Jährlich werden in Wien circa 20 km neue Radwege gebaut, wobei die Offensive in Liesing im letzten Jahr anlief. Nun soll der Lückenschluss am Atzgersdorfer Platz den Liesingbachradweg aufwerten, neue Bäume und Sträucher werden zusätzliche Grünflächen bieten. "Die Radoffensive Liesing nimmt heuer weiter Fahrt auf. Bis 2026 entstehen hier über 9 km neue Radinfrastruktur. Mit dem neuen Radweg beim Atzgersdorfer Platz sorgen wir für eine sichere und komfortable Verbindung an einem zentralen Knotenpunkt im Bezirk“, so der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Highlights der Offensive

Zu den Highlights der Offensive zählt ein Zwei-Richtungs-Radweg in der Wohnparkstraße, eine Radroute parallel zur Triesterstraße und weitere Lückenschlüsse beim Liesinger Platz. Die Strecke werde durch neue Bäume, Sträucher und entsiegelte Flächen für nachhaltige Aufwertung ergänzt, erklärte Angelika Pipal-Leixner von NEOS Wien. Der Liesingbachradweg zählt zu den beliebtesten Radrouten Wiens und soll daher kontinuierlich aufgewertet werden.

Ein 2,5 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg verläuft künftig entlang der Brunner Straße und über Meisgeyergasse bis zum Schrailplatz und schließt an bestehende Radwege an. Zudem bindet ein Ein-Richtungs-Radweg am Atzgersdorfer Platz an die Levasseurgasse an.

Ein weiterer Lückenschluss erfolgt im Herbst am Liesinger Platz. Entlang der Lehmanngasse vom Liesinger Platz bis zur Breitenfurter Straße wird ein neuer, breiter Zwei-Richtungsradweg errichtet, wo es jetzt nur einen Ein-Richtungs-Radweges gibt. Damit wird auch die Anbindung an den Liesinger Bahnhof erleichtert.