Mann gefesselt und misshandelt: Zwei Syrer festgenommen

Zwei Syrer im Alter von 23 bzw. 24 Jahren sind am Freitag in Wien-Währing festgenommen worden, nachdem ihnen unter anderem eine versuchte schwere Erpressung zur Last geleget wird.

Ein 35-Jähriger wirft ihnen vor, sie hätten ihn unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt, wo er gefesselt, bedroht und misshandelt worden sei. Zudem seien ihm Geld und Handy gestohlen worden und weiteres Geld im unteren fünfstelligen Bereich wurde von ihm gefordert. Wie die Polizei am Sonntag berichtetet, gelang es dem Opfer jedoch, sich nach einiger Zeit zu befreien. Der Mann flüchtete über den Balkon. Die alarmierte Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen trotz Fluchtversuchs vorläufig festnehmen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusspistole, ein Beil und ein Messer. Der 35-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in häusliche Pflege entlassen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Bei der Vernehmung machten die beiden Festgenommenen widersprüchliche Angaben und zeigten sich nicht geständig. Sie werden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen über die Hintergründe des Geschehens sind im Gange.