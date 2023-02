''Mega-Demo'' entpuppte sich als Mini-Demo

Die groß angekündigte "Megademo – Für direkte Demokratie" am Sonntag in Wien entpuppte sich als Flop für die Veranstalter. Nur wenige Hundert Teilnehmer nahmen teil.

Schon Wochen zuvor wurde in Telegram-Gruppen und auf Social Media zur "Großdemo" in Wien aufgerufen. Demonstriert werden sollte unter anderem gegen Russland-Sanktionen, Corona-Maßnahmen, Insekten in Lebensmitteln und für den Austritt aus der EU.

© TZÖ/ Fuhrich ×

Doch statt mehreren Tausend Aktivisten fanden sich am Sonntag nur wenige Hundert zum Marsch vom Burgtor über die Ringstraße und den Franz-Josefs-Kai zurück auf die Ringstraße zum Heldenplatz zusammen.