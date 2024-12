Mit 2,7 Promille: Besoffener attackierte Bus-Chauffeur

Der Mann hatte den Linienbusfahrer mit dem Tode gedroht.

Wilde Szenen spielten sich Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr in der Donau-City-Straße in der Wiener Donaustadt ab. Dort schlug ein 41-Jähriger gegen die Tür des Buses und schrie den Fahrer an, diese zu öffnen. Dabei soll er dem Chauffeur auch mit dem Tod gedroht haben.

Polizisten der Bereitschaftseinheit nahmen den 41-Jährigen schließlich fest. In der Vernehmung stritt der aggressive Fahrgast alles ab, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich: "Er habe den Buslenker lediglich darauf aufmerksam machen wollen, dass er die in der Kälte wartenden Fahrgäste schnell einsteigen lassen solle", habe der Beschuldigte behauptet. Am Donnerstag befand sich der Mann noch in Polizeigewahrsam.