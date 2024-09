Mucha: "Gamechanger gegen Lokale!"

Für Vandalen und Krachmacher in der Eschenbachgasse wird es nun ernst: Verleger Christian W. Mucha wird im Kampf gegen Lärm-Lokale einen "Gamechanger" einsetzen.

Seit Jahren schon schwelt ein Streit zwischen Anrainern - meist Besitzern von Eigentumswohnungen - und Lokalbetreibern in der Eschenbachgasse, in Wiens innerer Stadt. Besucher des Café Camus und der Karaoke-Bar "Sing Your Song" verrichten ihre Notdurft in der Umgebung der Lokale entlang der Hausmauern. Schanigärten sind bis in die frühen Morgenstunden immer wieder mit konsumierenden Gästen besetzt, obwohl sie ab 23.00 beziehungsweise 0 Uhr leer sein müssten. Es wird gelärmt und gegrölt als gäbe es keine Vorschriften.

© facebook/privat

Gespräche sinnlos

Christian W. Mucha, der genau dort wohnt, zu oe24:" Wir haben wirklich alles versucht: Wir sind zu den Lokalen runtergegangen und haben gebeten, doch das Personal Durchsagen machen zu lassen, dass die Schanigärten geschlossen sind. Wir haben sie gebeten, die Türen zu schließen, damit der Lärm nicht dauern raus dringt. - Das alles wurde kategorisch von den Lokalen abgelehnt. Wer hinuntergeht und und händeringend um Ruhe bittet, wird vom Lokal-Personal beschimpft, von den Ruhestörern schreiend attackiert."

40 Euro fürs Pinkeln

Danach begannen Mucha und die zahlreichen unzufriedenen Anrainer Anzeigen zu machen. Mucha: "Einmal Pinkeln kostet 40 Euro. Ich verstehe außerdem nicht, warum die Besucher nicht die Toiletten in den Lokalen benützen." Und alle anderen Anzeigen kosten die Lokalbesitzer.

© cwm privat ×

Dem "Mucha" reicht aber jetzt. Er hat eine Bürgerinitiative gegründet, die einen kreativen Problemlösungsansatz als "Gamechanger" anwenden wird. "Das habe ich mir zusammen mit meinen Anwälten überlegt. Und das wird die Betriebe sehr teuer kommen, weil ich eine große Anzahl von Anrainern hinter mir weiß." Alle, die eine Eigentumswohnung besitzen, wollen nun auf Wertminderung ihrer Wohnobjekte klagen.

Mucha: " Wenn eine Eigentumswohnung 2 Millionen Euro wert ist und der Wert etwa um 10 Prozent gemindert ist, dann werden bei der ersten Klage 200.000 Euro Wertminderung fällig. Die Betriebe wird es dann vielleicht noch 14 Tage geben. Denn wenn alle klagen, dann wird das noch teurer. - Ich zieh das durch!" Und wer den streitbaren Verleger kennt, der weiß, dass Mucha nicht scherzt.