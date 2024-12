Obdachloser vor Notunterkunft niedergestochen

Täter attackierte zwei Polen ++ ein Opfer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit vor einer Notunterkunft für Obdachlose in Wien-Hernals hat ein Mann am Freitagabend seine beiden Kontrahenten mit einem Messer attackiert und einen der beiden Polen lebensgefährlich verletzt. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige, am Samstag war die Fahndung noch im Gange, wie es seitens der Polizei hieß.

Der Grund für den Streit war am Samstag noch unklar. Laut Zeugenaussagen bedrohte der Angreifer einen der beiden Männer mit dem Umbringen und zog ein Messer. Der 47-Jährige konnte dem Angriff ausweichen und wurde nur leicht verletzt. Sein 38-jähriger Begleiter erlitt hingegen eine lebensgefährliche Stichverletzung unterhalb des Brustbeins.

Rettungskräfte der Berufsrettung Wien leisteten an Ort und Stelle sofortige notfallmedizinische Hilfe und brachten den Verletzten ins Spital. Laut Polizei war das Opfer am Samstag nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft Wien erließ inzwischen eine Festnahmeanordnung für den namentlich bekannten Mann.