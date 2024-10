Riesige Rauchsäule: Zimmerbrand in Wien

Am Freitagabend kam es in der Berresgasse im 22. Bezirk zu einem Wohnungsbrand. Auch der Balkon stand in Flammen. Es bildete sich eine riesige Rauchsäule.

Wien. Am Freitag kurz nach 19 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz in die Berresgasse im 22. Bezirk gerufen. Ursprünglich war nur ein Balkonbrand gemeldet worden, als ide Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte man fest, dass die ganze Wohnung in Flammen stand. In kürzester Zeit bildete sich eine riesige Rauchsäule, die mehrere Häuserblöcke weit zu sehen war. Video zum Thema: Zimmerbrand in Wien (Video-Quelle: Viyana Manset Haber) Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit einer Löschleitung unter Atemschutz. Ersten Informationen zufolge gab es dabei eine verletzte Frau, die mmit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz.