Speed Dating mal anders: Betriebe suchen Lehrlinge

Lehrlinge treffen auf Ausbilder. Bei Wiens größtem Lehrlings Speed Dating im Haus der Wiener Wirtschaft trifft Angebot auf Nachfrage.

Liebe auf den ersten Blick: Im Haus der Wiener Wirtschaft beim Praterstern findet derzeit ein skurriles Event statt: Vier Tage lang, vom 29. Jänner bis 1. Februar, geht dort Wiens größtes Lehrlings Speed Dating über die Bühne. Bei diesem ungewöhnlichen Konzept treffen Ausbildungsbetriebe, die Lehrlinge für den Herbst suchen, auf Schüler aus Polytechnischen Schulen und Fachmittelschulen, die nach ihrer Schulpflicht eine Lehre beginnen wollen. Jeder der vier Tage hat einen anderen Branchenschwerpunkt:

Montag: Tourismus / Schönheit / Gesundheit / Natur

Dienstag: Elektro / Metall

Mittwoch: Handel / Logistik / Büro / IT

Donnerstag: Bau / Holz / Handwerk

Brückenbauer für zukünftige Fachkräfte

"Wir sehen uns mit dem Lehrlings Speed Dating als Brückenbauer zwischen Ausbildungsbetrieben und Jugendlichen, die eine Lehre anpeilen. Für die Lehrbetriebe ist die Nachwuchssuche ein wichtiger Schritt zu künftigen Fachkräften, der aber viel Zeit und Ressourcen braucht. Genauso verhält es sich mit der Lehrstellensuche für die Jugendlichen. Das Speed Dating eröffnet beiden Seiten eine ideale Gelegenheit, um in kurzer Zeit an einem Ort viele Kontakte zu knüpfen und den Boden zu bereiten für weiterführende Gespräche. Auch der Zeitpunkt für den Event ist optimal, denn mit dem Semesterende geht die Suche nach künftigen Lehrlingen und nach freien Lehrstellen in die heiße Phase", so Alexander Eppler, Bildungsbeauftragter der Wirtschaftskammer Wien.

Perfect Match in 10 Minuten

Bereits vor dem Event gibt es ein sogenanntes "Matching" zwischen den Schülern und den Betrieben. Dieses funktioniert auf Basis der Interessen. So kommen die jungen Leute bereits mit einem individuell angepassten Gesprächsplan zum Speed Dating. Getaktet sind die Gespräche im 10 Minuten Abstand. Die Wiener Lehrlingszahlen entwickeln sich währenddessen weiter positiv: Zum Jahresende 2023 bildeten die Wiener Betriebe 14.867 Lehrlinge aus, das ist ein Plus gegenüber 2022 von 4,1 Prozent.