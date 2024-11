Taubenkobel Pop-up sorgt für kulinarische Beats im "Voga"

Im VIP-Bereich des legendären Wiener Volksgarten findet derzeit das Wien-Gastspiel des renommierten Taubenkobels statt. Barbara Eselböck und Alain Weissgerber sorgen für kulinarische Beats.

In der 200 Jahre alten Diskothek Volksgarten, in der normalerweise Partyhungrige ihr Tanzbein schwingen, kommen jetzt auch Feinschmecker auf ihren Kosten. Noch bis zum 22. Dezember verwandelt sich der VIP-Bereich des Nachtlokals in den „Diskokobel“. Dort serviert das Taubenkobel-Team um Alain Weissgerber und Barbara Eselböck im Rahmen seines jährlichen Auswärtsspiels ein exklusives Menü.

Das Menü wird um 215 Euro pro Person als fein ausgewählte Playlist zum Beat des Magenknurrens serviert und bringt so tatsächlich Rhythmus ins Blut. Von Montag bis Mittwoch gibt es ein zusätzliches Menü um 178 Euro. Alain Weissgerber wird für den Volksgarten zum DJ und die kulinarischen Tracks des Diskokobels in einem Menü neu mixen. Das festliche Serviceteam um Barbara Eselböck wird Stimmung auf das Parkett bringen und versetzt so alle Gaumen in Feierlaune -ohne Erinnerungslücken am nächsten Morgen. Dabei sein können wie üblich nur jene, die auf der Gästeliste stehen.