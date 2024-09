Todes-Crash am Gürtel: Raser setzte sich ins Ausland ab

Bei dem Lenker dürfte es sich auch um einen Serben handeln.

Mit einem Mietauto baute ein Audi-Lenker in der Nacht auf Montag einen furchtbaren Unfall am Margaretengürtel in Wien. Viel zu schnell crashte er in einen Fahrbahnteiler, von dem Auto blieb wenig übrig. Der 32-jähriger Beifahrer überlebte nicht und war auf der Stelle tot. Die Feuerwehr musste den Serben aus dem Wrack schneiden.

Raser und Mitfahrer auf der Flucht

Statt sich um den Beifahrer zu kümmern, flüchteten der Raser und ein weiterer Mitfahrer, welcher am Rücksitz gesessen hatte, von der Unfallstelle. Zeugen hatten die Beiden dabei beobachten können.

Bei dem Lenker dürfte es sich um einen Landsmann des Toten handeln. Die Polizei befürchtet allerdings, dass er sich mittlerweile bereits ins Ausland abgesetzt haben könnte. Nun wird international nach ihm gefahndet.