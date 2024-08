Schock-Video zeigt Polizisten bei Explosion im Gebäude

oe24 liegt ein weiteres Video zu der heftigen Detonation in Ottakring vor.

Die heftige Explosion in der Klausgasse in Ottakring am Dienstagabend schockierte die Nachbarn. Laut dem Besitzer der Autowerkstatt im gleichen Haus soll die Explosion in der betroffenen Wohnung des Serben eine dermaßen heftige Druckwelle ausgelöst haben, dass alle Fenster im zweiten Stock zersprungen sind. Die Nachbarn unter der Explosionswohnung hätten die Druckwelle stark gespürt.

"Es wurde viel beschädigt, überall liegen noch Sachen herum", erzählt er oe24 Stunden nach dem Vorfall. Niemand hätte vorerst ins Haus dürfen. Nachbarn wären zum Teil in Notunterkünften untergekommen.

Video zum Thema: Schüsse und Explosion in Wien: Ein Mann tot

Wie stark die Detonation tatsächlich war, zeigt auch ein weiteres Video aus dem Inneren des Gebäudes in der Klausgasse. Die Aufnahmen zeigen zwei Polizisten wahrscheinlich im zweiten Stock in der Nähe der betroffenen Wohnung des Serben. Zunächst stehen diese noch ruhig im Gang, doch dann werden sie durch die Wucht herumgeschleudert.

Großeinsatz in der Klausgasse

Der 47-jährige Bewohner soll Dienstagabend zuerst Sachen aus seinem Fenster geworfen haben. Als die Einsatzkräfte ankamen, waren Schüsse zu hören. Die Umgebung wurde großzügig abgesperrt. Über mehrere Stunden wurde versucht mit dem Mann in der Wohnung zu sprechen.

Dann drangen Cobra-Beamte in die Wohnung. Währenddessen kam es im Wohnungsinneren zu einer Explosion, woraufhin der Mann mit einem Gegenstand bewaffnet aus der Wohnung kam und einen Polizisten attackierte. Daraufhin gaben die Beamten Schüsse ab. Der Bewohner starb. Die genaue Todesursache wird noch abgeklärt.