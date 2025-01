Vandalismus: Parkende Autos in Penzing beschädigt

Bei in der Linzer Straße abgestellten Fahrzeugen wurden serienweise Seitenspiegel zerbrochen - es war nicht der erste einschlägige Vorfall.

An 33 in der Linzer Straße in Wien-Penzing abgestellten Fahrzeugen sind Samstagabend die Seitenspiegel zertrümmert worden. Ein 30-Jähriger, der in Tatortnähe wohnt, wurde wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung auf freiem Fuß angezeigt. Er sei geständig, hieß es seitens der Polizei. Dem Vernehmen nach dürfte der Mann unter psychischen Problemen leiden.

Beamte der Stadtpolizeikommanden Meidling und Ottakring rückten aus, nachdem kurz nach 21.00 Uhr der Alarm eingegangen war, dass ein Randalierer serienweise Autos beschädigte. "Laut ersten Zeugenaussagen hatte ein aufgebrachter Mann laut schreiend die Seitenspiegel der Fahrzeuge kaputt geschlagen und war dann in einem Mehrparteienhaus verschwunden", berichtete Sprecherin Anna Gutt. Bereits in der Vergangenheit hatte es ähnliche Vorfälle in der Gegend gegeben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.