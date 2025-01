Weihnachtsbaum zum Frühstück für Schönbrunner Zoo-Tiere

Der zerkleinerte Weihnachtsbaum vom Schloss Schönbrunn wurde samt Ästen an den Tiergarten übergeben, wo er den Zoobewohnern als Leckerlis dient.

Am Freitag wurde der imposante Weihnachtsbaum, der den Ehrenhof während der Weihnachtszeit erstrahlen ließ, an den Tiergarten Schönbrunn übergeben. Die fast 100 Jahre alte Tanne, bereitgestellt von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) aus dem Forstrevier Traunstein im Salzkammergut, fand so eine nachhaltige Nachnutzung - sehr zur Freude der Himalaya Tahre, die damit ein verspätetes Weihnachtsgeschenk erhielten.

© Daniel Zupanc ×

Nachdem der 18 Meter hohe Baum von den Forstexperten der Österreichischen Bundesforste im Ehrenhof gefällt wurde, transportierte ein LKW den zerkleinerten Baumstamm und die abgetrennten Äste um 10 Uhr direkt in den benachbarten Tiergarten Schönbrunn. “Die Übergabe des Christbaums an den Tiergarten Schönbrunn ist eine liebgewonnene Tradition. Es freut mich, dass unsere Tanne nach der Weihnachtszeit Verwendung als tierischer Leckerbissen findet und für spielerische Abwechslung sorgt“, so Andreas Gruber, Vorstand der Österreichischen Bundesforste.

© Daniel Zupanc ×

Die vergangenen Monate waren für die 25 Himalaya Tahre eine spannende Zeit, welche erst im September die neu gestaltete Anlage bezogen. Auf 1.400 Quadratmetern ist dort eine Gebirgslandschaft für die trittsicheren Tiere entstanden, wo sie heute ihre Weihnachtsbaum-Snacks serviert bekamen. "Himalaya Tahre sind reine Pflanzenfresser. Neben Heu stehen auch Äste auf ihrem Speiseplan, wobei sie besonders die Rinde und Triebe bevorzugen. Der große Weihnachtsbaum ist für unsere Tahre aber nicht nur Futter, sondern auch ein außergewöhnliches und willkommenes Ereignis. Neugierig klettern sie auf dem Baum herum", so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Geschätzte weihnachtliche Tradition

Die feierliche Übergabe des Weihnachtsbaums an die Tiere des Tiergartens Schönbrunn hat sich mittlerweile zu einer geschätzten Tradition entwickelt. Sie unterstreicht die Zusammenarbeit zwischen dem Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, den Österreichischen Bundesforsten und dem Tiergarten Schönbrunn.

“Es ist uns eine große Freude, diese nachhaltige Tradition gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten und dem Tiergarten Schönbrunn fortzuführen. Der Gedanke, dass der Weihnachtsbaum, der den Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn monatelang in festlichem Glanz erstrahlen ließ und zahlreiche Besucherinnen und Besucher begeisterte, nun auch den Tieren Abwechslung bringt, macht diesen Abschluss besonders stimmig", erklärte Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin vom Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn.

Die rund 100 Jahre alte Tanne aus dem Salzkammergut war vom 8. November 2024 bis 6. Jänner 2025 am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn ein prägendes Symbol für die besinnliche Zeit des Jahres. Mit einer beeindruckenden Wuchshöhe und ihrer formschönen Baumkrone bildete sie den Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts Schloss Schönbrunn und lockte tausende Besucherinnen und Besucher an. Für viele war der mit zahlreichen Lichtern und knapp 2000 Christbaumkugeln geschmückte Baum das perfekte Fotomotiv, das den Zauber der Weihnachtszeit festhielt.