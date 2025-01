× Zwei neue E-Bus-Linien für Favoriten

Auf dem Weg zur Klimaneutralität: Die Wiener Linien setzen gleich zwei neue E-Bus-Linien in Favoriten ein.

In Favoriten setzen die Wiener Linien einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität. Ab sofort sind hier mit der Linie 70A und 17A zwei Linien mit Elektrobussen unterwegs.

Schnell laden in Oberlaa

Für die neuen Busse hat man eine Schnellladestation an der U-Bahn-Haltestelle Oberlaa eingerichtet. Diese ist mit vier 300 kW-Ladegeräten ausgestattet, um die E-Busse nach jeder Runde neu aufladen zu können. Für die Vollladung über Nacht werden die Mercedes-Fahrzeuge im Kompetenzzentrum für E-Mobilität in Siebenhirten abgestellt. Von hier aus werden bereits die Buslinien 61A und 61B sowie 64A und 64B in Liesing als auch die Linien 71A und 71B in Simmering betrieben.

© Simon Wöhrer ×

Mehr Lebensqualität für Wien

Stadtrat Peter Hanke: "Schon jetzt sind mehr als 80 Prozent der Fahrgäste emissionslos mit U-Bahn, Straßenbahn und E-Bussen unterwegs. Mit dem Start der zwei neuen Buslinien setzen wir den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Bis Ende 2025 werden wir rund ein Fünftel unserer gesamten Busflotte auf emissionslose Antriebe umgestellt haben. Damit sparen wir effektiv CO2 ein und sorgen für noch mehr Lebensqualität für die Wiener*innen."

Ein Blick in die Zukunft

Bei den Wiener Linien stehen übrigens schon die nächsten E-Buslinien in den Startlöchern: Zum einen der 73B in Simmering, zum anderen der 57A, welcher von Rudolfsheim-Fünfhaus durch Mariahilf bis zum Ring und retour führt. Und mit dem 39A in Döbling wird heuer erstmals in Wien eine Linie auf Fahrzeuge mit innovativem Wasserstoff-Antrieb umgestellt.