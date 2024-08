Zwei Handgranaten in Kellerabteil sichergestellt

Ein 40-jährige Pole wollte sich mit zwei Handgranaten das Leben nehmen.

Dramatischer Einsatz am Donnerstagnachmittag in Wien-Liesing. Der Polizei gelang es zusammen mit der Sondereinheit WEGA, einen 40-jährigen polnischen Staatangehörigen aus der Wohnung zu locken und anzuhalten. Im Zuge einer anschließenden Dursuchung fanden die Beamten im Kellerabteil des Mannes zwei funktionsfähige Handgranaten. Diese wurden vom Entschärfungsdienst entschärft und abtransportiert.

In der Wohnung des 40-Jährigen stellten Beamte ein Schwert und diverse Munition sicher. Er wurde anschließend in ein Spital gebracht, nachdem er in der Zwischenzeit zunehmend aggressiver wurde und zu toben begann. Darüber hinaus wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.