Die oe24-Frage der Woche

Die jüngsten Anschläge, wie die Messer-Attacke in Solingen und der versuchte Angriff auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien, haben die Diskussion über steigende Terrorgefahr angeheizt. Auch der Islamismus-Experte Ahmad Mansour warnt vor einer neuen Terror-Welle in Europa: „Es wird nicht bei Solingen bleiben.“ In der aktuellen Debatte stehen neben verschärften Sicherheitsmaßnahmen auch die umstrittenen Fragen rund um Abschiebungen und die Integration von Gefährdern im Fokus.

Wir wollen aus diesem Grund wissen: Steigende Terrorgefahr: Was soll passieren?

