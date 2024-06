Horror-Crash in Kärnten: Autos fahren frontal zusammen

Ein schwerer Verkehrsunfall in Kärnten forderte schon früh am Samstag die Einsatzkräfte. Die verletzten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagfrüh auf der Gailtalstraße in St. Stefan im Kärntner Gailtal gekommen. Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen, alle drei Insassen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Kurz nach halb sieben in der Früh fuhren beide Autos frontal zusammen. Die Ersthelfer alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Mit hydraulischem Rettungsgerät befreite das Großaufgebot an Einsatzkräften die schwerverletzten Personen. Zwei Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen brachte die Verletzten ins Krankenhaus.