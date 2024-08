Mit 5-Sekunden-Test Leben retten: So kann Lungenkrebs früh erkannt werden

Dieser Test kann Hinweise auf sogenannte Trommelschlägelfingernägel (auch bekannt als Uhrglasnägel oder Kolbenfinger) geben, die ein mögliches Anzeichen für Lungenkrebs sein können, wie der Krebsinformationsdienst auf seiner Website erklärt.

Trommelschlägelfinger entstehen durch Schwellungen des weichen Gewebes an den Fingerenden, wodurch sich die Form der Nägel verändert. Experten vermuten, dass dies durch eine Überproduktion eines Proteins verursacht wird, das das Wachstum der Blutgefäße reguliert. Diese Überproduktion führt zu einer erhöhten Durchblutung und Flüssigkeitsansammlungen, insbesondere in den Fingern.

The Schamroth window test can be used to identify or confirm clubbing. If 2 opposing fingers are held back to back against each other, a diamond-shaped space should normally appear between the nail beds and the nails of the 2 fingers. In clubbing, this space (window) is missing pic.twitter.com/drRea5Jvwt