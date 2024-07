Unbekannter sprang auf Autodach und randalierte

Ein bisher unbekannter Mann ist Dienstagabend vor dem Innsbrucker Einkaufszentrum Sillpark auf das Dach eines vor einer roten Ampel stehenden Autos gesprungen und hat randaliert.

Er schlug laut Polizei gegen die Windschutzscheibe, die daraufhin zerbrach. Zudem zerkratzte er das Autodach. Der 24-jährige türkische Lenker fuhr mitsamt dem Mann am Dach los und hielt erst 500 Meter weiter am Hauptbahnhof wieder an.

Fahndung negativ

Der Unbekannte sprang vom Fahrzeug herunter und flüchtete durch die Bahnhofshalle. Eine Fahndung verlief negativ, hieß es.