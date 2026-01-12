TRANSPARENZBEKANNTMACHUNG

FPÖ – Landesgruppe Niederösterreich - Online Kampagne 12.01.2026 - 25.01.2026

1. Sponsor / Auftraggeber der Anzeige: FPÖ – Landesgruppe Niederösterreich, Purkersdorferstraße 38, 3100 St. Pölten

2. Kontrollierende Einrichtung: FPÖ – Landesgruppe Niederösterreich, Purkersdorferstraße 38, 3100 St. Pölten

3. Ansprechpartner & Kontakt des Sponsors: Joachim Lielacher, j.lielacher@fpoe.at, Tel. +43 2742 2562800

4. Ist der Sponsor zugleich der Zahlende? Ja

5. Geplanter Veröffentlichungszeitraum der Anzeige: Online von 12.01. – 25.01.2026

Betroffene Wahl/Referendum/Rechtsetzungs- oder Regulierungsprozess: Gemeinderatswahl St. Pölten 2006

Falls ja, Links zu offiziellen Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an den betreffenden Wahlen oder Referenden: (URLs) https://www.noe.gv.at/noe/Wahlen/GemeinderatswahlenStPoelten.html

6. Einsatz von Targeting/Anzeigenschaltungsverfahren:

a. Wurde oder wird die Anzeige online personalisiert an bestimmte Zielgruppen ausgespielt? Ja, Region NÖ

7. Wurde bereits früher eine ähnliche Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die EU[1]Verordnung 2024/900 ausgesetzt oder eingestellt? - NEIN

8. Kostenangaben:

a. Preis/Betrag für diese Anzeige: EUR (Brutto-Gesamtbetrag, den der Verlag in Rechnung stellt) € 6.000,-

b. Wert sonstiger Leistungen: € 0

c. Berechnungsmethode:

9. Herkunft der Mittel für die Finanzierung: öffentlich

b. Ursprung der Mittel: innerhalb EU

10. Links zu dem in Art.13 VO genannten europäischen Archiv für politische Online-Anzeigen -

11. Meldeverfahren, falls eine veröffentlichte politische Anzeige nicht der EU-Verordnung 2024/900 entspricht: (z. B. eine E-Mail-Adresse) anzeigen@oe24.at

12. Einverständnis und Richtigkeit: