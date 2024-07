1:2 - Bitteres Ende für unser Sommermärchen

Der Traum unserer EURO-Helden endet in Leipzig. Das Team von Ralf Rangnick muss sich im Achtelfinale der Türkei 1:2 geschlagen geben.

1:2 gegen die Türkei! Der Traum vom Viertelfinal-Einzug platzte im Regen von Leipzig.

Die Türken starten mit dem Österreich-Trick – und der funktioniert: Gleich nach Anpfiff volles Tempo nach vorne. Eckball nach 30 Sekunden. Durch slapstick-artige Verkettung unglücklicher Umstände (drei ÖFB-Verteidiger schaaffen es nicht, zu klären) schaufelt Penz den Ball vor Demiral vor die Füße, der trifft zum 1:0 (1.).

Baumgartner-Schock

Wie bitter ist das! Die Österreicher versuchen, schnell zu antworten? Baumgartner vergibt nach einem Eckball (5.), bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, kann aber weiter spielen. Sabitzer jagt einen Freistoß in die Mauer (12.). Die ganz großen Chancen bleiben aber aus.

Türken-Coach Vincenzo Montella macht hinten dicht. In der zerfahrenen Partie bleibt in der ersten Hälfte nichts Zählbares für Rot-Weiß-Rot über, unser Pressing funktioniert nicht mehr im Türken-Beton. Doch kurz vor der Pause vergibt Baumgartner eine der wenigen Gelegenheiten vor dem Tor.

ÖFB-Teamchef Rangnick reagiert in der Kabine und bringt mit Gregoritsch einen zweiten Stürmer neben Arnautovic. Der vergibt die größte Chance auf das 1:1 allein vor Türken-Goalie Günok (51.). Dann vergeben Posch (55.) und noch einmal Arnautovic (56.) – der ÖFB-Rekordinternationale war allerdings im Abseits.

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Wieder Eckball, wieder Demiral – 2:0 (59.)

Dann die 60. Minute: Eckball Türkei. Danso diskutiert mit Innenverteidiger-Kollege Lienhart. Demiral schraubt sich zwischen den beiden in die Höhe und trifft per Kopf zum 2:0. Kurz sieht es nach einem Wirkungstreffer der Türken aus.

Doch auch Österreich kann Corner: Sabitzer bringt den Ball von rechts, Posch verlängert zu Gregoritsch, der „Joker“ bringt den Ball aus kurzer Distanz zum 1:2 unter (66.). Und hat kurz später den Ausgleich am Kopf, scheitert aber an Günok (68.). In der zerfahrenen Schlussphase wird Sabitzer von einer Münze getroffen. Die Österreicher bringen den Ball nicht im Tor unter.

Im Regen von Leipzig schwimmen unsere Felle davon. Der Himmel weint mit unseren gefallenen Helden.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Österreich - Türkei 1:2 (0:1)

Stadion Leipzig

Schiedsrichter: Soares Dias (POR)

Tor: 0:1 Demiral (1.), 0:2 Demiral (59.), 1:2 Gregoritsch (66.)

Gelbe Karten: Schmid, Lienhart bzw. Köckü, Yksek

ÖSTERREICH: Pentz - Posch, Danso, Lienhart (64. Wöber), Mwene (46. Prass) - Seiwald, Laimer (64. Grillitsch) - Schmid (46. Gregoritsch), Baumgartner, Sabitzer - Arnautovic

Türkei: Günok - Müldür, Bardakci, Demiral, Kadioglu - Yüksek (58. Özcan), Ayhan - Yilmaz, Kökcü (Kahveci), Yildiz (78. Yokuslu) - Güler (78. Aktüroglu)