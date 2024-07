× Bild auf Anzeigetafel: Ronaldo weinte wegen Mama

Cristiano Ronaldo erlebte bei der EM 2024 ein denkwürdiges Achtelfinale gegen Slowenien.

Besonders der Tränen-Ausbruch nach seinem Elfmeter bewegte Millionen von Fußballfans.

Ronaldo's emotionale Achterbahn bei der EM 2024

Die Szenen aus dem Achtelfinale der EM 2024 werden Fußball-Fans noch lange im Gedächtnis bleiben. Cristiano Ronaldo, Superstar aus Portugal, versetzte die Zuschauer in ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem er in der 105. Minute einen entscheidenden Elfmeter verschoss, konnte er seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Kameras fingen ein, wie er von seinen Teamkollegen in der Pause der Verlängerung getröstet werden musste.

You’re a sick man if you’re enjoying Ronaldo crying???? pic.twitter.com/dq7gRJxxIo — Tribalgooner (@Tribalgooner91) July 1, 2024

Ursprünglich schien der vergebene Elfmeter der Grund für Ronaldos emotionalen Ausbruch zu sein. Doch laut seinen Schwestern Elma (51) und Katia Aveiro (46), die in ihren Instagram-Storys Einblicke gaben, lag der eigentliche Grund tiefer.

Sie offenbarten, dass Ronaldo auf der Stadionleinwand seine Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro (69) sah, die sichtlich mitgenommen war.

Cristiano Ronaldo saw his mother crying in the stands and completely broke down. ???? pic.twitter.com/0wLfIdboSB — TC (@totalcristiano) July 2, 2024

Dieser Moment traf Ronaldo ins Mark, da es ihn an die schweren Zeiten seiner Familie erinnerte, als sie gemeinsam durch schwierige Lebenssituationen gingen, oft vor einer Bäckerei warteten, um überhaupt etwas zu essen zu bekommen.

Portugal konnte letztlich das Elfmeterschießen nach der Verlängerung für sich entscheiden und ins Viertelfinale einziehen.