Die 10 Stadien bei der EURO 2024

Es geht los. Am 14. Juni findet in München der EURO-Auftakt zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland statt. Das Finale steigt am 14. Juli in der deutschen Hauptstadt.

Berlin. Sechs Spiele stehen im Olympia-Stadion auf dem Programm. Davon zwei vom ÖFB-Team (Polen 21.6. & Niederlande 25.6.) sowie ein Achtel, - Viertel - und natürlich auch das große Finale!

Leipzig. Die Heim-Arena von RB Leipzig ist mit 40.000 Plätzen das kleinste EM-Stadion, aber auch Austragungsort für den Niederlande-Frankreich-Kracher (21.6.)

Hamburg. Der nördlichste EURO-Spielort ist das Volksparkstadion.

Dortmund. Im „Wohnzimmer" des BVBs finden unter anderem ein Achtel- und ein Halbfinale statt.

Gelsenkirchen. Mit England, Spanien, Italien und Portugal spielen hier ganz große Nationen.

Düsseldorf. In der Düsseldorf-Arena gibt der ÖFB seinen EURO-Auftakt gegen Frankreich (17.6.).

Köln. Austragungsort von vier Gruppenspielen und einem Achtelfinale.

Frankfurt. Oliver Glasner ist hier mit Eintracht Frankfurt daheim.

Stuttgart. Wurde 2024 für die Heim-EM umgebaut.

München. Schon der Auftakt der WM 2006 fand hier statt. Nun auch jener der EURO 2024.

Unser Team hat sein Basecamp im Berlin aufgeschlagen, wo zwei der drei Gruppenspiele ausgetragen werden.