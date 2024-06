Vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland ereignete sich ein ungewöhnliches Geschehen im Training der deutschen Nationalmannschaft.

Niclas Füllkrug, bekannt für seine treffsicheren Schüsse, traf versehentlich einen deutschen Fan, der daraufhin ins Krankenhaus musste.

Füllkrug bricht Fan die linke Hand

Während des Warmmachens vor dem wichtigen Spiel traf ein Schuss von Niclas Füllkrug, dem Stürmer von Borussia Dortmund, einen Fan aus Bremerhaven unglücklich an der linken Hand.

Kai Flathmann, Mitglied des „Fanclub Nationalmannschaft“, erzählte später von seinen unerwarteten Erlebnissen: „Die Hymne habe ich dann auf der Trage mitgesungen. Ich wusste gar nicht, ob ich lachen oder weinen sollte: Meinen Traum vom Eröffnungsspiel musste ich leider aufgeben. Aber wann bekommt man schon mal von Fülle die Hand gebrochen.“

Er verfolgte den späteren 5:1-Sieg der DFB-Auswahl im Krankenhaus per Handy. Trotz des Vorfalls konnte er das Krankenhaus noch in derselben Nacht verlassen und ist bereit für das nächste Spiel gegen Ungarn in Stuttgart.

Entschuldigung von Füllkrug

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wurde über den Zwischenfall informiert und Niclas Füllkrug äußerte sein Bedauern über das Missgeschick. Er plant, dem Fan Kai Flathmann ein Entschuldigungs-Paket zukommen zu lassen, bestehend aus einem Trikot und einer persönlichen Grußbotschaft.