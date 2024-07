Nagelsmann kämpfte gegen Tränen und EM-Trauma

Das Aus bei der Heim-EM ist für Deutschlands Nationalmannschaft seit Freitag besiegelt. Bei der Pressekonferenz am Tag darauf fand Trainer Julian Nagelsmann (36) emotionale Worte.

Am Tag nach dem Ausscheiden bei der EURO im eigenen Land stellte sich DFB-Trainer Julian Nagelsmann der deutschen und internationalen Presse. Dabei sprach er über das bittere Aus der deutschen Nationalmannschaft und wie es nun weitergehen soll.

Den Tränen nahe

Im Presseraum in Herzogenaurach bei Nürnberg wurde es hochemotional. Im Gegensatz zum gestrigen Duell mit den Spaniern gewann Nagelsmann den Kampf gegen die eigenen Tränen - wenn auch nur schwer. Der sichtlich gezeichnete Coach behielt am Ende jedoch die Fassung und appellierte an den Mut und den Zusammenhalt in und rund um das Team.

"Wenn wir alle zusammenhalten..."

"Es ist wichtig zu realisieren, in welch schönem Land wir leben, landschaftlich und kulturell. Was wir für Möglichkeiten haben, wenn wir alle zusammenhalten und nicht alles extrem Schwarz malen, dem Nachbarn nichts gönnen und von Neid zerfressen sind. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der Dinge alleine macht und dann automatisch schneller, besser weiterkommt, als wenn er sie mit jemandem zusammen macht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt", so Nagelsmann.

Und er meinte weiter: "Die emotionalen Momente werde ich vermissen. Man hat alle Peaks in Positiven wie im Negativen erlebt. Von Trauer und Leere bis zur Freude in der 89. war alles dabei. Diese Emotionen werde ich mir jetzt erstmal anderweitig holen."

Urlaub vor Vorbereitung

Bevor die Nationalspieler nach dem Turnier mit ihren Klubs in die Vorbereitung für die neue Saison gehen, sind erst aber einmal ein paar Tage Urlaub angesagt, um das bittere Aus zu verdauen.