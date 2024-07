UEFA eröffnet Ermittlungen gegen Bellingham

Der junge englische Fußballstar Jude Bellingham sieht sich mit einer Untersuchung der UEFA konfrontiert. Grund dafür ist eine Geste, die während eines EM-Spiels für Aufregung sorgte.

Die UEFA hat gegen den englischen Nationalspieler Jude Bellingham eine Untersuchung eingeleitet. Hintergrund ist eine obszöne Geste im Bereich des Schritts, die Bellingham nach seinem Tor in der 95. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich zeigte.

Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs