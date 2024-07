Vor Türkei-Hit: Van der Bellen mit Botschaft an "unsere Burschen"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt der österreichischen Nationalmannschaft im Match gegen die Türkei die Daumen.

Ganz Österreich fiebert auf die Achtelfinalpaarung hin, wenn die rot-weiß-rote Auswahl auf jene der Türkei trifft. Die Stimmung könnte hierzulande besser nicht sein, hat die Rangnick-Elf doch die Möglichkeit, Historisches zu erreichen. Natürlich wird auch der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Daumen drücken für ein Weiterkommen bei der EURO.

"Gruppensieg - sensationell!"

"Ich habe die bisherigen Spiele natürlich gespannt verfolgt und ich muss sagen: Das war schon jetzt eine unglaubliche Leistung! Gruppensieg - sensationell! In jeder EM gibt es dieses eine Team, das die Hoffnungen und Träume der Fans nicht nur erfüllt, sondern darüber hinausschießt. Es könnte gut sein, dass unsere Burschen dieses Team sind. Ich wünsche unserer Nationalelf, dass sie mit demselben Kampfgeist in die weiteren Spiele gehen", so der Bundespräsident gegenüber oe24.

Mega-Party in Leipzig

Das Spiel zwischen Österreich und der Türkei steigt am Dienstagabend in Leipzig. Um 21 Uhr wird die Nationalmannschaft von gut 10.000 Fans im Stadion angefeuert, während zur "After-Party" mehr als doppelt so viele Anhänger erwartet werden.