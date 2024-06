Im Regen tanzende Dänen-Fans gehen viral

Das EM-Achtelfinalspiel zwischen Deutschland und Dänemark (2:0) musste am Samstagabend wegen eines heftigen Gewitters unterbrochen werden. Über dem Stadion waren mächtige Blitze zu sehen, Hagel und Starkregen fielen auf den Platz. Vom Dach des Dortmunder Stadions prasselten wahre Sturzbäche auf die vordersten Zuschauerreihen.

Die meisten Fans nahmen die Unterbrechung locker. Zwei dänische Fans stellten sich sogar direkt unter die Wassermassen und feierten im Regen weiter. Ein Video der Aktion geht im Netz nun viral.

Denmark fans dancing in the rain in Dortmund pic.twitter.com/MpF60rXSLz

????????Denmark Boys enjoying the Rain in the Germany vs Denmark Euro 24



#Euro2024 #GERDEN #Dortmund #weather #germanyvsdenmark