Kroatiens EURO-Aus ist besiegelt

Die beiden Nullnummern der Dänen und der Slowenen besiegelt das EM-Aus von Kroatien.

Was bereits am Montag befürchtet, ist es nun offiziell. Kroatien kann sich als Gruppendritter nicht mehr für das Achtelfinale qualifizieren.

Nach den beiden Remis in Gruppe C ist Slowenien nun mit drei Punkten Gruppendritter mit drei Punkten. Einzig in Gruppe F könnte der Lucky Loser der Gruppenphase noch schlechter sein. Sollte Tschechien oder Georgien am Mittwoch noch Punkte machen würde sich Kroatien sogar als schlechtester Gruppendritter von der EURO verabschieden.

"Der Fußball war heute grausam", sagte Modric, der sein Team in der 55. Minute in Führung gebracht und sich zum ältesten Torschützen der EM-Historie gekrönt hatte.

BItterer Abschied

Der sechsmalige Champions-League-Sieger mit Real Madrid ist Kroatiens Rekordnationalspieler mit 178 Einsätzen. Seit 2006 trägt er das rot-weiß karierte Trikot, ein Titel mit den Vatreni - den Feurigen - fehlt ihm. Das Spiel Montagabend in Leipzig gehört wohl zu den bittersten Partien in Modric' Karriere als Nationalspieler. Nach dem Abpfiff sank der Routinier völlig erschöpft auf den Rasen, mit Tränen in den Augen lief er auf die kroatische Fankurve zu.

"Manchmal sorgt der Fußball für große Genugtuung und Freude und manchmal für große Enttäuschungen. Ich finde es unfair, dass wir so ausscheiden, weil wir für unser Volk ab der allerersten Minute gekämpft haben", sagte Modric niedergeschlagen und resümierte: "Der Fußballgott ist nicht immer gnädig". Einen Titel im Nationaltrikot hat Modric bisher nicht gewonnen.

Für den quirligen Ballverteiler ist das Aus schon beschlossene Sache. Ein Fünkchen Hoffnung gibt es aber noch, am Ende doch zu den vier besten Gruppen-Dritten zu gehören und sich so für das Achtelfinale zu qualifizieren. Schützenhilfe der Konkurrenz ist nötig.