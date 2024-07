Mit dieser Startelf wollen Spanien & Frankreich ins EM-Finale

In wenigen Augenblicken (21 Uhr/live auf ServusTV) wird in München der erste Final-Teilnehmer der EM 2024 ermittelt! Dabei treffen DFB-Schreck Spanien und Frankreich aufeinander und Luis de la Fuente und Didier Deschamps gehen mit folgender Aufstellung in das mit Spannung erwartete Halbfinale.

Spanien hat zwar Gastgeber Deutschland im Viertelfinale aus dem Turnier geworfen. Der Sieg wurde aber teuer bezahlt. Dani Carvajal (Gelb-Rot-Sperre) und der gelbgesperrten Robin Le Normand fehlen heute (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) gegen Frankreich. Pedri, der nach einem Foul von Toni Kroos gegen die DFB-Auswahl schon in der achten Minute ausgewechselt werden musste, fällt mit einer Verstauchung im linken Knie wohl für den Rest des Turniers aus. Er wird von Leipzigs Dani Olmo ersetzt. Für Carvajal rückt wohl Jesus Navas vom FC Sevilla in die Startelf. Le Normand wird von Real Madrid-Legende Nacho vertreten. Die Aufstellung: © Twitter Frankreich muss Tor-Turbo zünden Frankreichs Kylian Mbappé hat bei dieser Europameisterschaft einen Bruch des Nasenbeins erlitten. Auch ohne die schmerzhafte Verletzung ist es bislang nicht das Turnier des französischen Superstars. Dennoch steht die Équipe Tricolore im Halbfinale. Sorgen dürfte den Fans aber die Offensive bei dieser EM machen. Die Franzosen enttäuschen bei diesem Turnier bislang und schafften es mit nur drei Toren in vier Spielen - einem Elfmetertreffer durch Mbappé und zwei gegnerischen Eigentoren - ins Halbfinale. Das Tor von Randal Kolo Muani im Achtelfinale gegen Belgien wurde zuvor deutlich abgefälscht und als Eigentor gewertet. Im Viertelfinale gegen Portugal blieb das Team von Trainer Didier Deschamps über 120 Minuten ohne Treffer.