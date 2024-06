Ein ganzes Land ist EURO-narrisch

Unser Wunder-Team löst in Österreich noch nie da gewesenes Fußball-Fieber aus.

Wir hatten das Wunder-Team in den 1930ern, die WM-Dritten 1954 und die Cordoba-Helden 1978, doch was unser Nationalteam bei der EM 2024 geschafft hat, löste einen noch nie da gewesenen Fußball-Hype aus. Unter Teamchef Ralf Rangnick (siehe rechts) haben sich unsere EM-Helden in die Herzen der Fans gezaubert. Das Wunder von Berlin, der 3:2-Triumph gegen die Niederlande und der damit verbundene Gruppensieg dominieren europaweit die Schlagzeilen.

Sobald alle Achtelfinalpaarungen fix sind, erhält der ÖFB von der UEFA ein Kartenkontigent von 6.000 Tickets, die in den freien Verkauf gehen. Auf der Ticket-Plattform viagogo stiegen gestern die Kartenpreise auf bis zu 1.400 Euro an. Die Flüge von Wien nach Leipzig, wo unser Achtelfinale steigt, schießen auch durch die Decke und kosten über 1.000 Euro.

Handel erwartet 50 Mio. €-Mehrumsatz

Der Hype ums runde Leder lässt auch den Handel jubeln. „Allein durch den Aufstieg ins Achtelfinale erwarten wir Mehrumsätze von rund 50 Millionen Euro. Davon werden insbesondere der Sportartikelhandel, der Elektrofachhandel, der Handel mit Deko sowie die Nahversorger profitieren“, freut sich Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Laut dem jüngsten Consumer Check verfolgen mehr als die Hälfte der Österreicher die EM aktiv mit und geben bis zu 30 Euro für diverse Artikel zusätzlich aus.

In Berlin noch ungeschlagen

Der Rasen in Berlin liegt den heimischen Kickern besonders. In bisher sechs Spielen gab es nach 90 Minuten noch nie eine Niederlage. Einzig zwei Spiele bei den olympischen Spielen 1936 gingen nach der Verlängerung verloren. Sollte unseren Helden am Dienstag (ab 21 Uhr, live ServusTV) in Leipzig der nächste Coup gelingen, steigt das Viertelfinale wieder in Berlin und im Finale könnte es dort sogar zum großen Gipfeltreffen gegen Gastgeber Deutschland kommen.

An dem Ort, wo 1931 nach dem 6:0-Sieg unser Wunderteam geboren wurde, das zwölf Spiele in Folge ungeschlagen blieb. Wenn jetzt unser neues Fußball-Märchen wahr wird, haben 93 Jahre später ein neues Wunderteam, das sich in die Geschichtsbücher eintragen wird. Dann ist ganz Österreich EURO-Narrisch.