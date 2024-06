Mit Ergebnis: Schinkels tippt alle Achtefinal-Partien

Bevor's im Achtelfinale zur Sache geht, nahm sich oe24-Experte Frenkie Schinkels die K.o.-Partien vor. Seine spannende Prognose: Österreich wird mit mutigem Pressing weit kommen - mindestens ins Halbfinale. Und auf dem Weg dorthin wird es Frenkies Holländer neuerlich erwischen.

Schweiz - Italien 3:4 n. E.

"Eine typische 1:1-Partie. Es wird so eng wie beim Gruppenspiel gegen Spanien, wo ein Eigentor entschieden hat. Weil die bislang wenig überzeugenden Italiener in der Offensive zu schwach sind, werden sie wieder ihr Catenaccio auspacken. So geht's in die Verlängerung und ins Elferschießen, wo dann Italien weiterkommt. Aber, liebe Azzurri: Spätestens im Halbfinale gegen Österreich ist Endstation!"

Deutschland - Dänemark 2:1

"Der 12. Mann wird die Deutschen antreiben Deutschland. Als Turniermannschaft werden sie sich langsam reinsteigern. Die Dänen liegen den deutschen Fußballern. Zum Problem können die Verletzungssorgen in der Abwehr werden. Nagelsmann würde gerne so wie Rangnick seine Top-Leute vorne wie Wirtz, Musiala oder Sale effektiv ins Spiel bringen, aber das schafft er viel zu selten."

England - Slowakei 2:1

England setzt seine Fans auf Magerkost, aber für die Slowaken sollte es reichen. Bellingham und Kollegen müssen aber deutlich besser spielen als in den letzten beiden Partien. Damit es nicht heißt (in Anlehnung an den Slogan: "Football is Coming Home!"): "England is Coming Home"!"

Spanien - Georgien 3:0

"Georgien hat sich in einen Flow gespielt, von solchen Sensationen lebt der Fußball. Doch mit Spanien wird keine Sensation mehr zulassen."

Frankreich - Belgien 2:0

"Von der Papierform her ein echter Kracher. Belgien ist zu sehr abhängig von De Bruyne, der noch nicht wirklich überzeugt. Und die Franzosen haben ein Problem: Seit Mbappé eine Maske tragen muss, schaffen sie es nicht, ihr wahres Gesicht zu zeigen."

Portugal - Slowenien 2:0

"Es wird Zeit, dass Ronaldo endlich trifft. So eine Leistung, wie beim 0:2 gegen Georgien werden die Portugiesen hoffentlich nicht mehr abliefern."

Rumänien - Niederlande 1:2

"Die Holländer haben gegen Österreich im Kollektiv versagt. Es könnte der Weckruf für meine Freunde gewesen sein. Aber leider wird das Glück nicht lange andauern, weil im Viertelfinale Österreich wartet, und dann wird Rangnick den Holländern noch einmal zeigen, wo der bessere Fußball gespielt wird!"

Österreich - Türkei 3:0

"Egal, wo man hinkommt: Überall spürt man die Energie, die von unserer Mannschaft ausgeht. Österreich ist im Flow, und den kann uns keiner nehmen. Die Spieler sind fokussiert. Die Türken haben das letzte Mal 1:6 verloren gegen uns, zudem ist ihr Kapitän Calhanoglu gesperrt. Die machen sich richtig an vor uns ..."