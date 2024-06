Riesen-Ärger über Schiri Gil Manzano

Unmittelbar vor dem Tor unterlief Gil Manzano eine "krasse Fehlentscheidung".

Nichts wurde es aus dem EM-Wunder. Österreich musste sich zum EURO-Auftakt nach starker Leistung Vize-Weltmeister Frankreich 0:1 geschlagen geben. Nicht ganz unbeteiligt war dabei auch der spanische Schiedsrichter Gil Manzano.

Unmittelbar vor dem Tor der Franzosen entschied der Referee nach der Baumgartner-Chance fälschlicherweise auf Abstoß. Ganz zur Verwunderung der ÖFB-Kicker, der Fans im Stadion und auch von Teamchef Ralf Rangnick. "Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir es nur daran festmachen. Aber dass wahrscheinlich der Schiedsrichter der Allereinzige im Stadion war, der so entschied, das ist so", ärgerte sich Rangnick. Die Partie wäre bei einem Corner für Österreich jedenfalls anders verlaufen. "Der Ball wäre ja ins Tor gegangen, wenn ihn der Torwart nicht gehalten hätte. Da auf die Idee zu kommen, auf Abstoß zu entscheiden - ich verstehe nicht, wieso in so einem Fall nicht ein Zuruf von außen kommt, von einem Linienrichter oder vierten Offiziellen", ergänzte der ÖFB-Coach.

"Jede 50:50-Entscheidung gegen uns"

Rangnick ärgert sich auch über die vielen gelben Karten: "Das gab das Spiel nicht her", meinte der 65-Jährige. "Auch wenn wir auf dem Papier die Heimmannschaft waren: Ein Heimschiedsrichter war das sicher nicht." Er sei aber weit davon entfernt, dem Referee die Schuld an der Niederlagen zu geben, betonte Rangnick. "Der Fokus geht nach vorne. Wir bereiten uns auf Freitag vor und werden alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen."

Auch die Spieler waren über den Schiedsrichter verärgert. Den Franzosen habe „manchmal ein anderer Mann auch noch am Platz geholfen, aber das ist halt manchmal so gegen solche Nationen", so Konrad Laimer nach dem Spiel. Florian Grillitsch legte nach: „Es hat jeder gesehen, dass jede 50:50-Entscheidung gegen uns war."

Gil Manzano sorgte diese Saison auch in Spanien für Aufregung, als er die Ligapartie zwischen Valencia und Real Madrid (2:2) unmittelbar vor einer Flanke von Brahim Diaz in der 99. Minute abgepfiffen hatte. Reals vermeintlicher Siegestreffer durch Jude Bellingham per Kopf zählte daher nicht. Der englische Jungstar erhielt stattdessen wegen Kritik noch die Rote Karte.