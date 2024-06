Rekord-Insider Peter Linden berichtet täglich live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24.

Von Frankreichs Auftritt einen Tag vor dem Spiel gegen Österreich wird man noch lange reden, von dem Österreichs eher ncht. Was man Ralf Rangnick und Konrad Laimer gar nicht vorwerfen kann. Zwei Stunden und 15 Minuten lagen zwischen beiden Terminen im Pressekofnerenzraum des Düsseldorfer Rheinstadion. Aber beide gesehen und gehört, beide kein Vergleich.

Einer mit politischem Inhalten, wie es das am Tag vor einem EM-Spiel wahrscheinlich noch nie gegeben hat, der andere war sozusagen business as usual. Das französische Vorspiel gab es bereits Samstag durch Inter Mailands Torjäger Marcus Thuram, als er noch in Paderborn den drohenden Rechtsruck bei den bevorstehenden Parlamentswahlen in Frankeich am 30. Juni und 7, Juli ansprarch und forderte: "Wi rmüssen sie stoppen!" Gemeint war die Partei von Marie Le Pen. Die Mannschaft gab sich in einem Kommunique solidarisch, Sonntag legte Kapitän Kylian Mbappe mit weißer Kappe am Kopf lächelnd , aber bestimmt, nach. Er lederte verbal gegen Extremismus, forderte die jungen Franzosen auf, wählen zu gehen. Er hofft, dass man am 7. Juli, also eine Woche vor dem EM-Finale, das französische Teamtrikot mit Stolz tragen könne und stellte dezidiert fest, es gäbe wichtigeres als das Spiel gegen Österreich.

Der Teamchef fand keinen Grund, deshab die Spieler zu kritisieren. Ganz im Gegenteil. Er hatte ja auch noch als Spieler, als Kapitän bei der Heim-Weltmeistermannschaft 1998, seine Problem und sogar verbale Kämpfe mti Le Pens Vater Jean Marie.

Anreiseprobleme für ÖFB-Team

Österreichs Themen? Die Verspätung beim Abflug aus Berlin, daher keine Rasenbesichtigung der Mannschaft. Rangnick freute sich auf ein Widersehen mit Frankreichs Innenvereidigern Upamecano und Konate, die er beide für Red Bull engagiert hatte. Upamecano 2015 um 2,3 Millionen Euro für Salzburg, Konate zwei Jahre später ablsöefrei fü Leipzig.

Mit beiden spielte Laimer zusammen: "Einnern sie sich noch an unser letztes Spiel in diesem Stadion", fragte Laimer Rangnick, "sie waren Trainer, Leipzig siegte 4:1, ich schoss ein Tor!" Rangnicks knappe Antwort mit einem Lächeln: "Konny, dann weißt du, was morgen zu tun ist!" Dass Laimer den Teamchef zur Pressekonferenz begeleitete, bedeutet nicht, dass er Kapitän ist. Sabitzer wird Österreich auf den Rasen führen.