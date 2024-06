Vor Rod Stewart läuft Kroatien-Hit am Handy

Rekord-Insider Peter Linden berichtet täglich live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24.

Celine, die hilfsbereite Kellnerin am Frühstücksbuffet im Hotel, trug Freitag erstmals den pinken Auswärtsdress des deutschen Teams. Mit dem Trikot der Nummer sechs, von Joshua Kimmich. Die Dame an der Rezeption entschied sich für die Nummer acht von Toni Kroos. Zeichen, dass die Europameisterschaft beginnt. Ebenso in den Sraßen von Berlin: An jedem Eck sieht man Fans in kroatischem oder spanischen Teamdress.

Österreichs Spieler werden Samstag die erste Hälfte des Schlagers zwischen Spanien und Kroatien im Schlosshotel Grunewald verfolgen, die zweite im Autobus. Auf der Fahrt zum Konzert von Rod Stewart in der Uber-Arena beim Ostbahnhof. Die dauert rund eine Stunde. Kein kurzer Weg wie die tägliche Fahrten zum Training am Olympiagelände oder zum -nach dem Gründer der Marshall-Hilfe nach dem zweiten Weltkrieg benannten - Georg-Marshall-Haus in der Berliner Messe. Daher wird David Alaba am Handy mitverfolgen, ob sich sein Freund Luka Modric an seiner fünften EM mit Kroatien an Spanien für die Achtelfinal-Niederlage vor vier Jahren in Kopenhagen (3:5 nach Verlängerung) revanchieren kann.

Langsam, aber sicher kann man die Optmismus-Prognosen für Österreich nur schwer ertragen, Lothar Matthäus, der deutsche Weltmeister, prophezeite Platz zwei in der Gruppe, einen Sieg im Achtelfinale gegen die Ukraine und ein K.o. im Viertelfinale gegen Cristiano Ronaldo und Portugal.

Da erinnerte man sich doch, dass er als Rapid-Trainer mit fast allem, was er in neun Monaten prophezeite, daneben lag und am Ende 2002 die bis dahin schlechteste Platzierung der Klubgeschichte stand. Und bei allem großen Respekt vor Ralph Krueger, seinen Motivationskünsten und Erfolgen im Eishockey: Sein Teambuilding ist kein Erfolgsgarant. Die Wiener Austria ist das aktuelle Beispiel dafür. Teambulding im Wintertrainingslager auf Malta, danach nicht in die Meisterrunde gekommen.