Wöber checkt Griezmann blutig

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel ließ Max Wöber seinen Frust über das Eigentor freien Lauf.

Es war keine Absicht, aber in dieser Szene hatte unser Verteidiger großes Glück nicht mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen! 46. Minute: Nach einem Laufduell mit Max Wöber landet Antoine Griezmann in der Werbebande. Wie die TV-Bilder zeigten checkte Wöber den Weltmeister von 2018 mit dem Ellbogen, allerdings ohne Foul-Absicht. Griezmann erlitt ein blutiges Cut an der Stirn und konnte nur mit einem dicken Verband am Kopf weiterspielen.

Wöber als Pechvogel in der 1. Halbzeit

Wöber, der schon in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte gesehen hatte, wurde von Schiedsrichter Jesus Gil Manzano verschont. Wahrscheinlich hatte der Spanier Mitleid mit dem Österreicher, nachdem Wöber schon ein Eigentor fabriziert hatte. Nach 59 Minuten war der Arbeitstag von Wöber dann auch zu Ende.